Политика
1172
1 мин

В Кремле заявили о "паузе" в переговорах Украины и России

Представитель Кремля заявляет, что итоги переговоров не могут быть молниеносными.

Елена Капник
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Getty Images

Российская Федерация якобы готова в дальнейшем продолжать мирные переговоры по Украине.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось на паузе. Впрочем, говорит Песков, каналы для общения настроены.

"Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе", - подчеркнул представитель Кремля.

Помощник диктатора говорит, что результаты переговоров по урегулированию в Украине не могут быть молниеносными.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возобновлении мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Анкара неоднократно отмечала риск распространения российско-украинской войны на регион. Именно поэтому необходимо приложить еще больше усилий для скорейшего ее прекращения, в частности путем возобновления переговоров.

Между тем, аналитики ISW отмечают, что последние удары Российской Федерации по Украине еще раз демонстрируют, что "фюрер" Владимир Путин не хочет мира. Американские специалисты отмечают, что Россия заметно ускорила свою ударную кампанию после двусторонних переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая этого года.

1172
