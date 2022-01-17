В Кремле заявили о "различных сценариях" действий насчет Украины

Таким образом, Песков ответил Нуланд о 18 сценариях действий США в случае вторжения в Украину.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 сценариях действий Вашингтона в случае нападения России на Украину, заявил, что Москва имеет на рассмотрении "свои сценарии" дальнейшие действия, но их меньше.

Об этом пишет российский ТАСС.

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно, Россия думает, как обеспечить собственную безопасность. Мы знаем от уважаемой Нуланда, что США имеют 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии изучаем. Считаем, что на самом деле их должно быть значительно меньше, ведь постановка вопроса предельно корректна у нас...", – рассказал Песков.

По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, возможно, столь сложно не является".

"Мы надеемся, что, как и уже говорилось нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", — добавил Песков.

Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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