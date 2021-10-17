В Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи Зеленского и Путина: что придумали на этот раз

Отвечая на вопрос о перспективах проведения "нормандского саммита", Песков пояснил, "чтобы собираться главам государств все-таки нужно, чтобы кто-то подготовил некий фундамент".
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что по состоянию на сейчас перспективы для переговоров главы Кремля Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского не рассматриваются. В этом он традиционно обвинил украинскую сторону.
Об этом Песков заявил на российском пропагандистском телеканале, пишут росСМИ.
"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается опять же из-за действий украинской власти. Именно украинская власть не выполняет минские договоренности", — высказался он, обвиняя Киев в якобы "неисполнении" минских договоренностей.
Спикер президента РФ также оценил перспективы встречи в "нормандском формате". По его словам, для такого сценария необходима "подготовка фундамента".
"Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил некий фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается", — сказал Песков.
Спикер Путина также добавил, что с Владимиром Зеленский очень сложно вести переговоры, поскольку он не идет на уступки и настаивает на том, что Россия является участником конфликта на Донбассе, что в РФ традиционно отрицают.
Напомним, Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и РФ были контакты для определения перечня вопросов для обсуждения между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Но общего понимания относительно формулировки повестки дня возможной встречи пока нет.
Ранее в росСМИ появилась информация о, что именно хочет договориться Путин во время встречи с Зеленским. В опубликованном списке 12 вопросов.
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