Дмитрий Песков / © Associated Press

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Россия пытается приспособиться к европейским санкциям, чтобы и дальше продолжать войну против Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в интервью изданию Die Weltwoche, передают пропагандистские СМИ.

Также спикер диктатора попытался убедить иностранных журналистов, что РФ якобы способна воевать без «ядерной эскалации». Главной же задачей для Москвы спикер Кремля назвал накопление сил для длительного противостояния с заграницей.

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«Стратегией номер один для России является накопление достаточной силы для победы в противостоянии и конкуренции с Западом», — отметил Дмитрий Песков.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин публично заявил якобы о готовности вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта, но на условиях РФ, которые неприемлемы для Украины.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным считает, что обе стороны стремятся заключить соглашение.

К слову, в Министерстве иностранных дел Украины назвали четыре ключевых элемента для завершения войны и устойчивого мира в стране.

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