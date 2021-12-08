В Кремле заявляют, что Путин и Байден договорились о еще одном разговоре

В Кремле заявляют, что Путин и Байден договорились о еще одном разговоре

Сроки последующих понтенциальных переговоров Байдена и Путина еще не определены, заявил Песков.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин во время видеовстречи договорились еще об одном разговоре.

Об этом он сообщил российским журналистам.

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Пресссекретарь президента РФ уточнил, что сроки последующих переговоров Байдена и Путина еще не определены, однако они якобы должны состояться "в ближайшее время".

"Председатели ( США и России – ред. ) говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, пока ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", — сказал Песков.

Напомним, 7 декабря, прошли продолжавшиеся 2 часа переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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