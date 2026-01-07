В Кремле заявляют, что США используют нефтяные деньги из Венесуэлы для покупки Гренландии

Дмитриев и Путин. / © Associated Press

Реклама

Спецпосланник и представитель российского "фюрера" Кирилл Дмитриев высказался, мол, шутит США используют нефтяные деньги из Венесуэлы для покупки Гренландии.

Об этом кремлевский представитель написал в соцсети Х, пишет Sky News .

«Купить Гренландию за венесуэльскую нефть? Инновационные геополитические слияния и поглощения”, - написал российский чиновник, отвечая на публикацию Wall Street Journal.

Реклама

Sky News предполагает, что, очевидно, Дмитриев подразумевает слияние и поглощение, комментируя недавние геополитические заявления президента США Дональда Трампа в бизнес-контексте.

Отметим, в статье WSJ говорится, что американский государственный секретарь Марко Рубио заявил на закрытом брифинге, что якобы не планируется неизбежное вторжение в Гренландию. Мол, целью Вашингтона является выкуп этой территории у Дании.

Заявления из США по Гренландии

После свержения режима Николаса Мадуро в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему "нужна Гренландия" для обороны США. Мол, остров окружен русскими и китайскими кораблями, поэтому Гренландия имеет ключевое значение для безопасности Штатов.

Замглавы администрации президента Стивен Миллер не исключает возможность силового сценария захвата Гренландии , поскольку, по его словам, эта территория должна принадлежать Соединенным Штатам.

Реклама

Белый дом заявил, что Гренландия «является приоритетом национальной безопасности», а потому не исключают военный вариант. Впрочем, среди вариантов, рассматриваемых Вашингтоном, — покупка Гренландии Соединенными Штатами или заключение с ней Договора о свободной ассоциации.