В Кремле заявляют, что США используют нефтяные деньги из Венесуэлы для покупки Гренландии
В США заявляют, дескать, имеют право на Гренландию.
Спецпосланник и представитель российского "фюрера" Кирилл Дмитриев высказался, мол, шутит США используют нефтяные деньги из Венесуэлы для покупки Гренландии.
Об этом кремлевский представитель написал в соцсети Х, пишет Sky News .
«Купить Гренландию за венесуэльскую нефть? Инновационные геополитические слияния и поглощения”, - написал российский чиновник, отвечая на публикацию Wall Street Journal.
Sky News предполагает, что, очевидно, Дмитриев подразумевает слияние и поглощение, комментируя недавние геополитические заявления президента США Дональда Трампа в бизнес-контексте.
Отметим, в статье WSJ говорится, что американский государственный секретарь Марко Рубио заявил на закрытом брифинге, что якобы не планируется неизбежное вторжение в Гренландию. Мол, целью Вашингтона является выкуп этой территории у Дании.
Заявления из США по Гренландии
После свержения режима Николаса Мадуро в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему "нужна Гренландия" для обороны США. Мол, остров окружен русскими и китайскими кораблями, поэтому Гренландия имеет ключевое значение для безопасности Штатов.
Замглавы администрации президента Стивен Миллер не исключает возможность силового сценария захвата Гренландии , поскольку, по его словам, эта территория должна принадлежать Соединенным Штатам.
Белый дом заявил, что Гренландия «является приоритетом национальной безопасности», а потому не исключают военный вариант. Впрочем, среди вариантов, рассматриваемых Вашингтоном, — покупка Гренландии Соединенными Штатами или заключение с ней Договора о свободной ассоциации.