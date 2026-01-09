В Кремле заявляют, что Трамп «решил освободить» членов экипажа захваченного танкера

Флаг России. / © Associated Press

В России заявляют, что якобы Соединенные Штаты Америки освободили двух их граждан-членов экипажа захваченного танкера Marinera.

Об этом сообщила спикер российского МИД Мария Захарова, пишут росСМИ.

«В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп решил уволить двух граждан России из экипажа танкера, задержанных американской стороной во время операции в Северной Атлантике», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Москва приветствует это решение и «выражает свою благодарность руководству США».

В свою очередь, спецпосланник диктатора РФ Кирилл Дмитриев сообщил, мол, «Трамп решил освободить „всех россиян“, находившихся на борту танкера Marinera.

Напомним, днем 7 января США захватили находившийся под российским триколором нефтяной танкер. Американские войска вышли на борт судна Marinera (ранее известного как Bella 1), следовавшего между Исландией и Шотландией в Россию.

После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров обратился в Вашингтон с требованием «немедленно вернуть» российских граждан с судна. Более того, он цинично призвал обеспечить «гуманное отношение» к членам экипажа и уважать их права.

