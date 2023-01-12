В Кремле заявляют о "раздражении Запада коррупцией в Украине": в МИД отреагировали на упреки

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что агрессорка Россия не сможет своими пропагандистскими манипуляциями вбить клин в международную поддержку Украины.

Об этом он написал в своем Facebook, комментируя заявления Кремля о том, что "на Западе растет раздражение коррупцией в Украине после неэффективного использования предоставленной ей иностранной финансовой помощи".

По словам Николенко, так звучит "классический тезис по методике российской пропаганды". Таким образом, убежден он, "в Москве также активно пытались дискредитировать военную помощь Западу, распространяя инсинуации о ее попадании в руки контрабандистов".

"Ничего у них не получится. Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", — заявил спикер МИД Украины.

Напомним, у российского диктатора Владимира Путина заявили, что отсутствует перспектива мирных переговоров с Украиной. Якобы украинские законы запрещают вести диалог со страной-агрессорой – с Россией.

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