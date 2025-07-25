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В Кремле жалуются на несовместимость меморандумов: подробнее
Российский меморандум о прекращении огня содержит немало ультиматумов, но в Кремле, вероятно, об этом забыли.
В Кремле в очередной раз заявляют о тяжелой работе через проекты меморандумов Украины и агрессорки России по прекращению огня.
Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.
По его словам, проекты меморандумов РФ и Украины "диаметрально противоположны". Однако представитель Кремля не сказал, что именно документ Москвы заполнен ультиматумами. В частности, Россия требует вывода ВСУ из четырех областей Украины, "международного признания Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России", нейтралитета Украины и т.д.
"Их (меморандумы - Ред.) нельзя сблизить сразу, понадобится сложная работа", - высказался Песков.
Напомним, после переговоров в Стамбуле 23 июля глава российской делегации, помощник "фюрера" Владимир Мединский заявил, что позиции Украины и РФ "далеки друг от друга" в меморандумах. По его словам, в ходе встречной стороны "долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, которые передали в прошлый раз".
Тем временем Sky News пишет, что Владимир Путин и дальше играет в "дипломатию". То, что "фюрер" отправил в третий раз свою делегацию в Стамбул, вовсе не означает, что диктатор хочет прекратить войну уже в ближайшее время.