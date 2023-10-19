В Кривом Роге раздались взрывы — мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях.
Воздушные Силы ВСУ объяснили, что воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.
Также в Днепропетровской области воздушная тревога связана с использованием ударных вражеских беспилотников.
В ночь на 19 октября 2023 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы.
Находитесь в укрытиях. Дождитесь отбоя воздушной тревоги.
"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!", — позже добавили украинские военные.
Напомним, что ранее взрывы прогремели в Херсоне.
Также в Николаеве произошли два взрыва.
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