В Кривом Роге раздались взрывы — мониторинговые каналы

Воздушные Силы ВСУ объяснили, что воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

Также в Днепропетровской области воздушная тревога связана с использованием ударных вражеских беспилотников.

В ночь на 19 октября 2023 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы.

Находитесь в укрытиях. Дождитесь отбоя воздушной тревоги.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!", — позже добавили украинские военные.

Напомним, что ранее взрывы прогремели в Херсоне.

Также в Николаеве произошли два взрыва.

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