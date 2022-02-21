Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью следуют колонны российских военных — Чубаров

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью следуют колонны российских военных — Чубаров

УНИАН

Среди них – реактивные системы залпового огня.

В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью двигаются колонны русских военных.

Об этом в Facebook сообщил украинский крымскотатарский политик и общественный деятель и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В степном Крыму в сторону административного предела с Херсонской областью следуют колонны российской военной техники", — говорится в сообщении в социальной сети.

Среди российской военной техники – реактивные системы залпового огня.

Читайте также:

В Бахчисарае массовое задержание крымских татар оккупационными властями

В Бахчисарае массовое задержание крымских татар оккупационными властями

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация