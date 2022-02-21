В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью следуют колонны российских военных — Чубаров

В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью следуют колонны российских военных — Чубаров

Среди них – реактивные системы залпового огня.

В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью двигаются колонны русских военных.

Об этом в Facebook сообщил украинский крымскотатарский политик и общественный деятель и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В степном Крыму в сторону административного предела с Херсонской областью следуют колонны российской военной техники", — говорится в сообщении в социальной сети.

Среди российской военной техники – реактивные системы залпового огня.

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