В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью следуют колонны российских военных — Чубаров

Среди них – реактивные системы залпового огня.
В Крыму в сторону административной границы с Херсонской областью двигаются колонны русских военных.
Об этом в Facebook сообщил украинский крымскотатарский политик и общественный деятель и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"В степном Крыму в сторону административного предела с Херсонской областью следуют колонны российской военной техники", — говорится в сообщении в социальной сети.
Среди российской военной техники – реактивные системы залпового огня.
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