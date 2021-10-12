В Симферополе задержали два десятка крымских татар, которые пришли поддержать соотечественников

В Симферополе задержали два десятка крымских татар, которые пришли поддержать соотечественников

Карантинные ограничения позволяют российской полиции превратить задержания в конвейер.

В Симферополе "полиция" задержала полтора десятка крымских татар, которые пришли к зданию суда поддержать соотечественников, где должны были рассмотреть апелляционные жалобы на приговор по делу "Красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир". А потом задержала еще пятерых у райотдела, куда крымские татары собрались поддержать задержанных у суда.

Об этом пишут "Ґрати".

Заметим, что партия Хизб ут-Тахрир запрещена и признана террористической в России решением Верховного суда в 2003 году, но действует свободно в Украине и большинстве европейских стран. Все обвиняемые этому делу отрицают причастность к террористической деятельности.

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А карантинные ограничения позволяют российской полиции превратить задержания в конвейер.

Например, во время задержаний некоторым крымским татарам, в том числе тем, кто предъявлял паспорта, они говорили, что задерживают для установления личности в райотделе. Другим объясняли, что собравшиеся нарушают административную статью о карантинных мерах из-за эпидемии COVID-19.

Люди не выпустили к вечеру.

В конце концов, уже к полуночи "полицейские" сказали адвокатам, что отпустят всех, кроме координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова и активиста Решата Параламова.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский расценивает очередные обыски и задержания в оккупированном Крыму как реакцию РФ на начало работы "Крымской платформы" и требует освободить незаконно задержанных.

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