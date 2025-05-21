В Курске предложили захватить Сумы: Путин не возражает

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Курске, куда якобы прибыл "фюрер" Владимир Путин, один из чиновников призвал к захвату украинского города Сумы. Диктатор не возразил.

Об этом сообщают в Сети РосСМИ.

Отмечается, что президент-диктатор провел совещание, участие в котором приняли местные чиновники. Глава Глушковского района Павел Золотарев дерзко заявил, мол, "нас должно быть больше, хотя бы Сумы". По его словам, жители его района не могут "жить как на полуострове".

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Путин не возразил, а иронически заявил, что Александра Хинштейна потому и избрали во губернатора Курской области, потому что, мол, он тоже "хочет всего побольше".

Напомним, сегодня росСМИ активно заявляют о том, что диктатор-президент Владимир Путин якобы посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона. В действительности ВСУ продолжают действовать на территории этой российской области.

Тем временем украинский Центр противодействия дезинформации разоблачил очередную инсценировку Кремля. В российских новостях акцент сделан на сугубо "гражданской повестке дня": якобы встречи Путина с волонтерами, обсуждение вопросов разминирования, помощи беженцам и посещение Курской АЭС, которая в 100 км от границы с Украиной.

Дата публикации 10:57, 21.05.25 Количество просмотров 11 Трамп прекращает помощь Украине ради торговли с Россией?!