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В Курской области между ФСБ и губернатором возник конфликт из-за отката и фейковых оборонительных сооружений

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Курской области между ФСБ и губернатором возник конфликт из-за отката и фейковых оборонительных сооружений

В Курской области губернатор не поделился с ФСБ денежными средствами на оборонные сооружения

ФСБ в Курской области приступила к преследованию губернатора области из-за того, что последний построил фейковые оборонительные сооружения на 10 млрд.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Ранее, подполье в Курской области России направило Центру национального сопротивления фото имитации оборонительных сооружений, на которые губернатор Старовойт потратил более 10 млрд рублей. По информации Центра сопротивления, между ФСБ области и губернатором возник конфликт из-за отката со стороны Старовойта. В то же время последний пытается использовать свои связи в Москве во избежание возбуждения уголовного дела в отношении него. Именно уголовным преследованием угрожают руководители ФСБ курской области, если губернатор не поделится похищенными денежными средствами.

Старовойт решил продолжить отмывать средства. Но ввиду конфликта с ФСБ начал частично выполнять реальные обустройства фортификационных сооружений в населенном пункте Теткино. Фото данных сооружений Центра национального сопротивления передало местное подполье.

Напомним, ранним утром 29 сентября российские пропагандистские медиа заявили, что " украинский беспилотник" сбросил две взрывчатки на подстанцию в Курской области. В результате было обесточивание.

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Дата публикации
Просмотры
131
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