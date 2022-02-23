В Латвии предложили оставить россиян без европейских виз

В Сейме считают, что из-за агрессии России против Украины следует запретить выдачу виз.

Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс предложил приостановить выдачу туристических виз ЕС гражданам России.

Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Он также подчеркнул необходимость введения финансово-экономических санкций против России.

"Нужно понимать, что российское общество очень поддерживает политику Кремля. Ее поддерживают более 70% населения, которые считают, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации, и поэтому Россия имеет полное право и даже обязана принять ответные меры. Если такова позиция общества в России, то это не сходится с тем, что они собираются отдыхать в агрессивных странах", — заявил Колс.

Напомним, Россия признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Сейм Литвы предложил исключить Россию из ПАСЕ из-за агрессии в Украине.

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