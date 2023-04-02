В Латвии прокомментировали планы Москвы о "ядерке" в Беларуси: "Это акт отчаяния"

Министр отмечает, что следует ввести больше санкций против обеих стран.

Латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс назвал актом отчаяния планы агрессора России разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом Ринкевичс сказал в интервью Голосу Америки.

Глава МИД Латвии подчеркнул: даже если Москва все-таки привезет "ядерку" в Беларусь, фундаментально это не изменит военную безопасность и ситуацию. В то же время, убежден министр, следует ввести больше санкций и против РФ, и против Беларуси.

"У россиян было ядерное оружие в Калининграде у наших границ еще до полномасштабного вторжения в Украину. Я считаю, что это акт отчаяния, потому что вы видите, что война в Украине идет не очень хорошо для Путина", — заявил Ринкевичс.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин просто продолжает попытки своего ядерного шантажа.

"По моему мнению, такие заявления ясно показывают, что Беларусь не является суверенной страной. На самом деле, это часть российского военного округа", — добавил Ринкевичс.

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