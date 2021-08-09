В Латвии заявили о риске пограничных инцидентов во время белорусско-российских учений: детали

В основу учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки в отношениях с условным государством.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возможном риске возникновения непредвиденных пограничных инцидентов с участием сил НАТО в ходе предстоящих российско-белорусских учений под названием "Запад-2021".
Об этом пишет Financial Times.
Он сказал, что вероятность подобных происшествий растет из-за напряженной ситуации с нелегалами, пересекающими границу между Беларусией и странами Балтии.
"Разворачивается пограничный кризис, начинаются военные учения у границ стран НАТО. В то же время на нашей стороне - литовской, эстонской, польской - находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно. Конечно, все это повышает вероятность инцидентов", — заметил Ринкевичс, пояснив, что имеет в виду потенциально опасные "недоразумения, не санкционированные начальством действия".
Он также заявил, что в случае возникновения необходимости задействовать статью 4 устава НАТО, соответствующий шаг будет сделан Ригой. Заметим, что статья 4 задействуется для проведения экстренных консультаций НАТО, когда одна из стран Альянса видит угрозу своей безопасности или территориальной целостности.
Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки в отношениях с условным государством. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на учениях будет массово применяться военная авиация.
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