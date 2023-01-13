В Латвии заявляют, что война для Путина – вопрос выживания

Эдгарс Ринкевичс считает, что нужно готовиться к развалу РФ.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что для режима диктатора Владимира Путина война против Украины — это вопрос выживания. Что больше – Западу следует быть готовым к развалу РФ и не бояться этого процесса.

Об этом он сказал в эфире латвийского радио, пишет LSM.

По его словам, если Россия развалится, то возникнет ряд вопросов о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в РФ.

"В целом, западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении Российской Федерации, а военную реальность будут определять украинские солдаты на фронте", — заявил министр.

Дипломат подчеркнул, что влияние санкций Москва еще сильнее будет ощущать в 2023 году. В свою очередь, Рига будет выступать за их усиление. Украина продолжит получать военную помощь от союзников.

Напомним, латвийский министр обороны страны Инара Мурниеце отметила, что список военной поддержки Риги для Украины уже "в кармане". Да, Латвия может передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.

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