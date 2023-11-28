В Литве напомнили Западу о Перл-Харборе, упрекнув по поводу войны в Украине

Глава литовского МИД заявил, что Запад пытается представить войну в Украине "как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совершенно не затрагивает".

Запад не будет рассматривать войну России против Украины как непосредственную угрозу, пока не произойдет потрясение, похожее на нападение на Перл-Харбор.

Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.

Ландсбергис считает, что Запад недостаточно открыт и честен в контексте того, что на самом деле означает война. Министр предположил, что это связано со страхом эскалации.

Глава литовского МИД подчеркнул, что в большинстве своем Запад пытается представить войну в Украине "как региональную, все еще далекую проблему, которая нас абсолютно не затрагивает". Однако это большая политическая проблема, убежден чиновник.

"Как человек, который интересуется историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбор. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что если Перл-Харбора не произошло, то все хорошо. Однако все не так хорошо", — сказал Ландсбергис.

Что известно о нападении на Перл-Харбор

Япония совершила нападение на военно-морскую базу США Перл-Харбор 7 декабря 1941 года без официального объявления войны. Это было внезапное комбинированное нападение палубной авиации и карликовых субмарин на американские военно-морские силы, расположенные в окрестностях Перл-Гарбора на острове Оаху (Гавайские острова). Было уничтожено или повреждено 20 кораблей и около 190 самолетов США. На следующий день Штаты объявили войну Японии и вступили во Вторую мировую войну, чего так пытались избежать.

Кстати, согласно исследованию Немецкого общества внешней политики, если война в Украине будет заморожена, России хватит шести лет, чтобы подготовить свои войска к прямому конфликту с НАТО.

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