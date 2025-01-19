В Литве назвали худший сценарий завершения войны в Украине

Дипломат отмечает необходимость гарантий безопасности для Украины.
Худшим сценарием завершения российской войны Украине будет то, если Киев согласится на переговоры от безысходности.
Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в разговоре с "Голосом Америки".
"Это что-то типа Минских соглашений. Украина будет вынуждена идти на переговоры только потому, что на украинском пути ничего другого не ждет", — подчеркнул дипломат.
По словам Ландсбергиса, необходимы и важны гарантии безопасности для Украины.
"Если Украину поставить в сильную позицию с обещанием, скажем, десять лет непрерывной, очень четкой поддержки, то для Путина это означает банкротство. Без США я не думаю, что у нас есть возможности", — говорит эксочельщик литовского МИД.
Напомним, британское издание The Telegraph опубликовало материал о том, что скорые переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным могут стать роковыми для Украины Одним из факторов, влияющих на такое желание, является стремление американского политика получить Нобелевскую премию мира.
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