Худшим сценарием завершения российской войны Украине будет то, если Киев согласится на переговоры от безысходности.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в разговоре с "Голосом Америки".

"Это что-то типа Минских соглашений. Украина будет вынуждена идти на переговоры только потому, что на украинском пути ничего другого не ждет", — подчеркнул дипломат.

По словам Ландсбергиса, необходимы и важны гарантии безопасности для Украины.

"Если Украину поставить в сильную позицию с обещанием, скажем, десять лет непрерывной, очень четкой поддержки, то для Путина это означает банкротство. Без США я не думаю, что у нас есть возможности", — говорит эксочельщик литовского МИД.

Напомним, британское издание The Telegraph опубликовало материал о том, что скорые переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным могут стать роковыми для Украины Одним из факторов, влияющих на такое желание, является стремление американского политика получить Нобелевскую премию мира.

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