В Литве назвали вероятный срок нападения РФ на страны НАТО
Обновленная стратегия национальной безопасности Литвы впервые четко определяет экзистенциальную угрозу государству и прямо указывает на вероятность того, что Россия может начать войну против НАТО.
Литва пересмотрела стратегию национальной безопасности, предупреждая об экзистенциальной угрозе со стороны России, которая может быть готова к войне против НАТО уже к концу десятилетия.
Об этом сообщает LRT.
В новой редакции документа отмечается, что среда безопасности Литвы существенно ухудшилась. Основными опорами обороны государства в стратегии названы военные возможности, устойчивость общества и поддержка союзников.
Чиновники отмечают, что обновленный документ подчеркивает необходимость целенаправленной подготовки государства и граждан к обороне в условиях войны.
Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину четыре года назад подтвердило оценки, заложенные в предыдущую стратегию безопасности, принятую за два месяца до вторжения РФ.
Ранее сообщалось, что Литва начала активную фазу укрепления своих границ с Россией и Белоруссией. Местные жители заметили, что на мостах в приграничных зонах одновременно начались строительные работы. Вооруженные силы страны подтвердили: это подготовка к созданию Балтийской линии обороны.