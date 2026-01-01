В Литве назвали вероятный срок нападения РФ на страны НАТО

Солдаты НАТО / © Associated Press

Литва пересмотрела стратегию национальной безопасности, предупреждая об экзистенциальной угрозе со стороны России, которая может быть готова к войне против НАТО уже к концу десятилетия.

Об этом сообщает LRT.

В новой редакции документа отмечается, что среда безопасности Литвы существенно ухудшилась. Основными опорами обороны государства в стратегии названы военные возможности, устойчивость общества и поддержка союзников.

Чиновники отмечают, что обновленный документ подчеркивает необходимость целенаправленной подготовки государства и граждан к обороне в условиях войны.

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину четыре года назад подтвердило оценки, заложенные в предыдущую стратегию безопасности, принятую за два месяца до вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что Литва начала активную фазу укрепления своих границ с Россией и Белоруссией. Местные жители заметили, что на мостах в приграничных зонах одновременно начались строительные работы. Вооруженные силы страны подтвердили: это подготовка к созданию Балтийской линии обороны.