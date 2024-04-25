В Литве отреагировали на заявление Беларуси о сорванной "атаке дронами" на Минск

В Вооруженных силах Литвы назвали дезинформацией заявление главы КГБ Беларуси о якобы сорванной "атаке дронами" по Минску с территории Литвы.

Представитель отдела стратегических коммуникаций армии, майор Гинтаутас Чюнис заявил, что заявление белорусов о якобы планах Литвы ударить по Минску — это дезинформация, и он не может назвать такие заявления иначе как "бредом".

Об этом сообщает LRT.

Представительница коммуникационной службы командующего армией Живиле Диджгалвиене назвала заявления из Минска ложными обвинениями, отметив, что Литва не совершала и не планирует враждебных действий против других стран.

Глава Литовского национального центра кризисного реагирования (NKVC) Вильмантас Виткаускас отметил, что подобные заявления белорусских чиновников о каких-то якобы группировках на территории Литвы и Польши, стремящихся навредить Беларуси, не являются чем-то новым.

"Такие нарративы раздаются уже долгое время и они становились особенно активными во время оборонных учений НАТО в государствах Балтии, и Лукашенко исходил с подобными заявлениями в начале марта... Такие заявления белорусского КГБ можно оценивать как продолжающуюся враждебную провокацию и информационную атаку против Литвы, не имеющей ничего общего с реальностью", – отметил Виткаускас.

Он предположил, что эту историю придумали сугубо для внутренней аудитории на фоне проведения Всебелорусского народного собрания.

Напомним, в Беларуси 25 апреля заявили, что их КГБ якобы остановил планы литовцев ударить по Минску дронами.

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