В Литве резко раскритиковал позицию Орбана в ЕС по отношению к Украине: "Правильное решение - выйти"

Постоянный представитель Литвы при Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс подверг критике позицию премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС и заявил, если он не разделяет его взгляды — он может получиться.

Свою позицию литовский политик высказал в Facebook.

Пранцкевичюс отметил, что Европейский Союз силен благодаря солидарности и взаимному доверию.

"Если вы не готовы разделить ни то, ни другое, есть только одно правильное решение: выйти", – написал он.

Он отметил, что во время саммита ЕС все государства-члены, кроме одного, согласились начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставить статус кандидата Грузии и начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, как только будут выполнены условия. Пранцкевичюс также подчеркнул, что все, кроме одного, сошлись во мнении о согласии на пересмотр МФФ и предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро.

"Все кроме одного поздравили с результатами саммита. Но это одно хвастается в Twitter "достижениями" своего "вето на дополнительные деньги для Украины, вето на просмотр МФФ", — написал дипломат.

Литовский политик заявил, что хочет пожелать Венгрии никогда не переживать войну, которую сейчас переживают украинцы, никогда не знать бомбардировок городов и убийств граждан, никогда не быть в оккупации со стороны государства-агрессорки.

"Я желаю, чтобы ему никогда не пришлось просить солидарности у других и чтобы союзники не наложили вето на жизненно важную помощь в самые трудные времена", — подчеркнул он.

Как сообщалось, Виктор Орбан ушел во время голосования лидеров ЕС по Украине. СМИ пишут, что произошло это по предложению канцлера Германии Олафа Шольца. Стратегия Шольца и решение Орбана вызвали удивление в Брюсселе и за его пределами.

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