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В Литве сообщили, как Запад должен ответить Путину на ядерные угрозы

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В Литве сообщили, как Запад должен ответить Путину на ядерные угрозы

Фото: Associated Press

Ядерный шантаж и объявление частичной мобилизации в РФ являются тактикой устрашения российского диктатора Владимира Путина.

После того, как армия РФ безпрецедентно разбита в Украине, у Путина не осталось ничего, кроме запугивания.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Танки Путина уничтожены. Его корабли были утоплены. Его самолеты сбиты. Теперь у него осталась только тактика устрашения. Мы должны ответить на его угрозы мужеством и решительностью", — написал он в Twitter.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Как сообщалось, в Литве переведут в повышенную боевую готовность свои войска после объявления частичной мобилизации в России.

В свою очередь, в Латвии заявили, что не будут выдавать никакие визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации в РФ.

Кроме того, Польша после угроз Лукашенко укрепит восточную границу американскими танками и вертолетами.

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