Эстония

Уже в ближайшие несколько лет Литва потратит на противовоздушную оборону 500 миллионов евро. Впрочем, даже это не гарантирует 100% защиты воздушного пространства страны.

Об этом заявил командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас, пишет LRT .

"Как и все страны НАТО, мы не можем на данный момент обеспечить 100% безопасность воздушного пространства", – заявил он.

По его словам, на полное покрытие оборонных расходов необходимо значительно больше средств, чем указанная сумма – это 10% ВВП страны.

Сначала Вильнюс планирует усилить пограничные и стратегические объекты. Вайкшнорас подчеркнул, что Вооруженные силы Литвы сделают акцент на мобильности оборонных систем, что позволит им быстро перемещаться в случае необходимости.

"Это позволит нам выявлять низко летящие объекты и нейтрализовать их", - пояснил командующий Вооруженными силами Литвы.

По его словам, НАТО пока нет единого решения для выявления и нейтрализации вражеских дронов. Он отметил, что недавно была запущена операция "Восточный часовой" для помощи странам, пока они не создадут национальные системы.

Как сообщалось, неделю назад в международном аэропорту Вильнюса приостановили авиасообщение из-за подозрения на появление дрона вблизи взлетной полосы. В Национальном центре управления кризисами уточнили, что, вероятно, речь шла о гражданском дроне, запущенном в районе Науянинкай.

Напомним, Кремль расширяет гибридные атаки против Европы . Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских должностных лиц отмечает: конечная цель кремлевского диктатора Владимира Путина — взорвать социальную стабильность в Европе и ослабить ее способность быстро реагировать на кризисы. Действия России являются скоординированной попыткой проверить реакцию на ряд методов саботажа против НАТО.