В Литве заявили, что миграционный кризис — прикрытие для агрессии РФ против Украины

В Литве заявили, что миграционный кризис — прикрытие для агрессии РФ против Украины

Литовский министр оборонысчитает, что Москва не отказалась от возможности напасть на Украину.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом — прикрытие для агрессии России против Украины.

Об этом сообщает LRT.

"Искусственно вызванный миграционный кризис, переходящий в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать довольно большие мощности на большие расстояния", — заявил литовский министр.

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По его словам, даже тот факт, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена в военном плане, чем это было семь лет назад, не сможет остановить РФ.

Анушаускас подчеркнул, что Россия до сих пор не отвела свои войска от украинской границы и не заключила договоренности, которые позволили бы предоставили Киеву гарантии безопасности.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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