В Литве заявили, что с Кремлем нужно с "пистолетом на столе"

В переговорах с агрессорской Россией нужен "жесткий и строгий" подход и дипломатия. Ведь Москва никогда не придерживалась договоренностей, и

Об этом заявила министерша обороны Литвы Довиле Шакалиене в интервью Fox News.

"По моему мнению, единственной эффективной дипломатией с Россией было то, что сказал Аль Капоне: единственные хорошие переговоры – это когда у вас есть пистолет на столе. Так что, наверное, именно такая дипломатия сработает с Россией", — подчеркнула Шакалиене.

На вопрос о том, можно ли доверять "фюреру" Владимиру Путину, политика ответила: "Вы шутите? После того, что было сделано с моей семьей Россией на протяжении многих поколений, я не думаю, что вы найдете хоть одного литовца, который мог бы доверять Путину".

Шакалиене отметила, что в Кремле никогда не придерживались договоренностей. Именно поэтому, отмечает литовская дипломат, "наша единственная надежда состоит в том, что жесткий и строгий подход президента Дональда Трампа может быть единственным предохранителем, который будет держать Путина под контролем". Если Россия нарушит режим прекращения огня, "ответ должен быть немедленным и жестоким", добавила Шакалиене.

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