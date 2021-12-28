В Литве заявляют, что НАТО должно отвергнуть требования Путина и предъявить ему свои

Требования Кремля не соответствуют международному праву, считает Анушаускас.
НАТО следует исключить требования президента России Владимира Путина и выдвинуть ему встречные.
Такое мнение LRT высказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, требования Кремля не отвечают международному праву, а также дестабилизируют ситуацию в Восточной Европе и выставят регион безоружным перед Российской Федерацией.
"Такие окончательные требования Путина должны быть отвергнуты и выдвинуты против самого Путина. Потому что красные линии, которые он пересекал и до сих пор проводит Запад, в частности в Украине, пересекались много раз", — сказал Анушаускас.
Он также отметил, что США и НАТО могут говорить с Россией. Впрочем, такие переговоры "не должны проводиться за спиной стран, к которым эти переговоры относятся".
Анушаускас отметил, что Украина имеет возможности и силы, чтобы серьезно противодействовать РФ и защищать свой суверенитет.
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация 10 января 2022 проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. Кроме того, ожидается, что 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день, 11 января — переговоры представителей России и ОБСЕ.
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