Флаг Ливии / © Associated Press

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Украина имеет законное право наносить удары по военным целям агрессора России. В частности, по ее кораблям, судам с военными грузами и танкерам теневого флота.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя угрозы поддерживающей РФ Ливии из-за удара по порту Бенгази.

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«Украина имеет полное право наносить удары по законным военным целям агрессора. Это российские военные корабли, а также грузовые суда, перевозящие военную технику и ресурсы и танкеры теневого флота, обеспечивающие военную машину России. Это реализация неотъемлемого права на самооборону, закрепленного статьей 51 Устава ООН», — говорится в заявлении.

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В ведомстве подчеркивают, что Киев «никого не „втягивает“ и никуда не „переносит“ войну. Операции направлены исключительно против государства-агрессорки.

По словам Тихого, удары ВСУ соответствуют международному гуманитарному праву, а в ходе операций Украина придерживается принципа пропорциональности и пытается минимизировать сопутствующие риски.

«Эти действия — ответ на годы системного и брутального российского террора против наших людей и нашей страны. Международное право не ограничивает право на самооборону местом, где происходит ответ на агрессию: на территории напавшего государства, на территории агрессора или в международных водах», — заявил Тихий.

Комментируя инциденты в портах третьих стран, он призвал обращать внимание на действия Москвы, использующей гражданскую инфраструктуру других государств в военных целях.

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В частности, Тихий заявил, что угрозу Ливии создают именно военные корабли РФ и перевозчики оружия, которые регулярно прибывают в страну.

«Примеры российской агрессии против украинского, сирийского и других народов подтверждают, что российское присутствие — это всегда угроза суверенитету, дестабилизации и хаосу», — подытожили в украинской стороне.

Атака на корабле РФ.

СБУ и Силы обороны 22 ноября нанесла удары по судам России у берегов Ливии. Повреждения получили российский корвет «Меркурий», на борту которого находился боевой вертолет Ка-27, а также подсанкционный сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки российского оружия.

Взрыв на судне, стоявший у причала военно-морской базы в Бенгази, подтвердили власти восточной Ливии.

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В то же время заместитель председателя Президентского совета Ливии Муси Аль-Кони пригрозил Украине после затопления корабля РФ. Он дерзко заявил, что эти действия «равнозначны объявления войны Ливийскому государству». Именно поэтому страна, высказался он немедленно принять «все правовые и дипломатические меры сдерживания».

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