В Лондоне могут конфисковать имущество олигархов Путина: Великобритания готовит новые санкции против России

В Лондоне могут конфисковать имущество олигархов Путина: Великобритания готовит новые санкции против России

В Великобритании подчеркнули, что защита демократии – это важнее, чем экономические потери.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти готовят новый проект закона по санкциям против России. Глава МИД подчеркнула, что Лондон не исключает конфискации имущества российских олигархов.

Об этом она сказала в эфире Sky News

На следующей неделе власти Великобритании планируют усовершенствовать санкции против России из-за новой вероятной агрессии РФ против Украины. Министр подчеркнула, что правительство готово ввести экономические ограничения против любой российской компании или учреждения.

"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что имеет иммунитет от санкций", — сказала министр.

Лиз Трасс подчеркнула, что олигархи Путина и их компании, оказывающие влияние на экономику России, не скроются от санкций Великобритании.

Отвечая на вопрос, может ли быть конфискована недвижимость в Лондоне, принадлежащая российским олигархам, она сказала, что "ничего не исключено".

Законопроект по экономическим ограничениям против РФ в Великобритании планируют рассмотреть уже на следующей неделе.

На вопрос о том, могут ли эти меры повлиять на финансы в Великобритании, Лиз Трасс ответила, что "самое главное – это защита свободы и демократии", а это "важнее насущных финансовых вопросов".

Британский премьер-министр Борис Джонсон в Twitter сообщил, что он заслушал доклад оборонных ведомств по ситуации на украинских границах. Джонсон призвал Путина избежать вторжения в Украину.

"Ситуация становится все более тревожной – я продолжаю призывать Россию поучаствовать в переговорах и избежать безрассудного и катастрофического вторжения", — написал Джонсон.

Около этого дня, я был заботился о наших дефицитах на занятии на украинском border.



The picture is increasingly concerning – I continue to urge Russia to engage in negotiations and avoid a reckless and catastrophic invasion. pic.twitter.com/ILaJzxCURI — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 30, 2022

Напомним :

В случае новой российской агрессии против Украины санкции, которые будут введены США против государства-агрессора, уничтожат российскую экономику.

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