В Лондоне началась встреча министров Украины и Великобритании для обсуждения мира

Андрей Сибига и Рустем Умеров / © Фото из социальных сетей

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров встретились в Лондоне со своими британскими коллегами – теневым министром иностранных дел Дэвидом Ламми и теневым министром обороны Джоном Гили.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в Facebook.

Стороны планируют обсудить пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности для Украины и всей Европы.

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"Прибыл в Лондон вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым для дня встреч с нашими партнерами и работы по достижению справедливого и длительного мира для Украины и всей Европы", - говорит Андрей Сибига.

Он выразил благодарность Великобритании за ее лидерство и поддержку в борьбе за справедливый и продолжительный мир.

В Лондоне, 23 апреля, проходит встреча представителей Украины и США. Стороны будут обсуждать возможность прекращения огня в войне России в Украине и будут рассматривать план Трампа о мирном урегулировании.