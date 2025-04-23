В Лондоне встречу министров заменили на переговоры советников - Sky News

Лондон принимает советников и чиновников из пяти стран / © Pixabay

Реклама

В Лондоне стартовали переговоры по мирному урегулированию войны в Украине — участвуют советники и чиновники.

Об этом сообщает Sky News.

В столице Великобритании начались многосторонние консультации, посвященные поиску путей завершения полномасштабной войны России против Украины.

Реклама

Переговоры проходят в зауженном формате с участием представителей Великобритании, США, Украины, Франции и Германии. Хотя первоначально планировалась встреча глав внешнеполитических ведомств, формат был изменен — к обсуждениям присоединились советники по вопросам нацбезопасности и официальные лица.

В то же время министры иностранных дел и обороны Великобритании — Дэвид Лемми и Джон Гили — все же проводят отдельные двусторонние переговоры с прибывшей в Лондон украинской делегацией.

Кроме того, Джон Гили должен встретиться с Китом Келлогом — представителем экспрезидента США Дональда Трампа, который на этот раз представляет американскую сторону вместо госсекретаря Марко Рубио.

Напомним, ранее мы писали о том, что по данным WP, переговоры сорвались из-за решения США не участвовать в саммите. Именно их отказ стал решающим.