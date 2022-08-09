В любых обстоятельствах Украина никогда не забудет ни одну свою оккупированную территорию — Кулеба

МИД активно работает над подготовкой второго саммита Международной Крымской платформы, который состоится 23 августа, и ежедневно получает подтверждение от стран-партнеров об участии в этом форуме.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, пишет Укринформ.
«Рано раскрывать все карты, мы в процессе. Но могу сказать, что новые подтверждения стран о том, что они присоединятся к саммиту, поступают ежедневно», — отметил глава МИД.
Важнейшим является факт проведения саммита Крымской платформы даже в онлайн-формате в условиях войны.
«Сигнал, который мы присылаем миру проведением этого саммита, очень прост: при любых обстоятельствах Украина никогда, ни при каких условиях, не забудет ни одну свою оккупированную территорию, в том числе Крым», — резюмировал Кулеба.
Читайте также:
- Россияне в последние дни увеличили интенсивность ракетных ударов по Украине: эксперт объяснил, с чем это связано
- "Две недели им может быть достаточно": военный эксперт об угрозе нападения ВС РФ с Белоруссии на Украину
- Военный эксперт объяснил, почему Каховский мост так важен для россиян