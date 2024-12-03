В Люксембурге заявили, что войска НАТО в Украине означают войну

Прежде всего, Киев сейчас нуждается в поддержке оружия, убежден Люксембург.

Люксембург выступает против отправления военных НАТО в Украину, ведь это эскалационный шаг.

Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в Брюсселе, сообщает "ЕП".

"Войска на земле означают войну, и нам нужно об этом помнить", ответил он на вопрос о возможности развертывания войск НАТО в Украине "для обеспечения возможного мира"

Беттель скептически высказался и в отношении стран, которые якобы готовы к этому шагу.

По его словам, в настоящее время Киев нуждается в поддержке в оружии.

"Если Трамп скажет: "Вот мой план, я прекращаю давать деньги", то один за другим другие сделают так же, и тогда это действительно произойдет. Мы подведем Украину, и это будет ужасно. Они воюют за нас, не следует об этом забывать. Да я не считаю, что мы готовы отправлять туда людей", — добавил Беттель.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "знаковые события по войне и миру" в Украине на время председательства его страны.в Совете Европейского союза.

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