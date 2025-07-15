В MAGA обвинили Трампа в нарушении предвыборного обещания: при чем здесь Украина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, известная приверженностью MAGA и одна из самых преданных союзниц Дональда Трампа в Вашингтоне, раскритиковала президента США за его новое обязательство послать Украине оружие «на миллиарды долларов». Грин обвинила его в нарушении предвыборного обещания и продлении той же помощи, которую республиканцы годами блокировали при президентстве Джо Байдена.

Об этом пишет The Guardian.

«MAGA [движение Трампа „Make America great again“ — ред.] не голосовала за увеличение оружия для Украины. MAGA голосовала за прекращение участия США в иностранных войнах», — написала Грин во вторник, 15 июля, в соцсети X.

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Понедельничное заявление Трампа в Овальном кабинете, сделанное вместе с главой НАТО Марком Рютте, является отходом от его давней позиции относительно быстрого прекращения российско-украинского конфликта и изменением риторики администрации европейской обороны в целом.

Президент отметил, что продажи будут включать «полный комплект» вооружений, в том числе ракеты Patriot.

"Некоторые мы отправим в течение нескольких дней", - сказал Трамп.

Критика Грин, возможно, не окажет значительного влияния в Вашингтоне, но она может свидетельствовать об очередной трещине в политической коалиции Трампа. Грин, заявившая, что «никогда не голосовала за отправку ни одного цента Украине», утверждает, что она остается категорически против любого вмешательства США во внешние конфликты.

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Напомним, сенатор Грэм заявил, что Путин совершил большую ошибку и нужно ожидать «поворотного момента по вторжению России в Украину». Он анонсировал в ближайшие дни рекордный поток оружия , чтобы помочь Украине защититься.