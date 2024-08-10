В МАГАТЭ отметили обеспечение физической целостности Курской АЭС во избежание ядерной аварии

Гросси призвал проявлять максимальную сдержанность вблизи АЭС.
МАГАТЭ следит за ситуацией, связанной с военной деятельностью, которая, как сообщается, происходит в районе Курской атомной электростанции.
Об этом говорится в заявлении Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте ведомства.
Эта АЭС имеет шесть энергоблоков двух типов реакторов: РБМК-1000 и ВВЭР-510. Две РБМК-1000 остановлены, а две полностью готовы. Строятся два блока ВВЭР-510.
"Учитывая значительную военную активность, как сообщается, я хочу напомнить всем сторонам об обеспечении ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю принципы, которые помогут обеспечить ядерную безопасность и защиту, установленные для Запорожской АЭС в контексте текущей войны между Российской Федерацией и Украиной, которые одинаково применяются в этой ситуации. К ним относится, в частности, необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции.
Гросси призывает призвать все стороны проявлять максимальное воздержание, чтобы избежать ядерной аварии с потенциальными серьезными радиологическими последствиями.
"Я лично нахожусь в контакте с соответствующими органами обеих стран и буду продолжать заниматься этим вопросом. Я буду продолжать информировать международное сообщество при необходимости", — добавил он.
Напомним, ранее мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил, что боевые действия продолжаются в нескольких десятках километров от города.
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