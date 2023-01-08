В МАГАТЭ заявили, что резервное электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Резервное электроснабжение Запорожской атомной электростанции было восстановлено после завершения ремонта линии 330 кВ, которая была отключена вызванных обстрелами.

Об этом заявило международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ, - пишет Интерфакс-Украина.

"Ремонт этой последней функционирующей внешней резервной линии, отложенный в последние дни из-за обстрелов, гарантирует, что внешнее электроснабжение для основных функций ядерной безопасности и защиты может быть обеспечено, если станция снова потеряет связь с основной внешней линией электропередачи 750 кВ", – указал гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

Поставки электроэнергии из энергосети на объект по-прежнему нестабильны.

Связь с резервной линией "Ферросплавная-1" 330 кВ была потеряна 29 декабря из-за повреждений на правом, подконтрольном Украине, берегу Днепра, вызванных обстрелом.

Гросси продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

Миссия агентства сообщила о тревожном уровне утомляемости персонала ЗАЭС в результате увеличения продолжительности рабочего дня и дополнительных смен, а также о стрессе, вызванном продолжающейся войной.

"Мужественный персонал, работающий на ЗАЭС, продолжает профессионально выполнять свои обязанности, преисполненный решимости поддерживать безопасную эксплуатацию станции", — резюмировал генеральный директор Гросси.

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Ситуация на ЗАЭС

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время на территории Запорожской АЭС находятся около 500 вооруженных российских оккупантов.

Также оккупанты минуют побережье рек на Херсонщине и пытаются переключить ЗАЭС в энергосистему России.

Тем временем международные партнеры пока не знают, когда россияне могут уйти из Запорожской АЭС.

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