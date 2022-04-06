В Мариинском дворце появился Белый зал Героев Украины: военных будут награждать там, где принимают главы иностранных государств

В Мариинском дворце появился Белый зал Героев Украины: военных будут награждать там, где принимают главы иностранных государств

"Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне", — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

Об этом он рассказал в видеообращении в ночь на 6 апреля 2022 года.

"Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить такие важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне. А Белый зал Мариинского дворца отныне будет называться Белым залом Героев Украины", — подчеркнул президент.

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"Передал и орден "За мужество" семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами на Киевщине. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы мы все видели и знали, что происходит в нашей стране. Уже традиционно перед записью вечернего обращения я подписал указы о награждении наших военных государственными наградами.292 военнослужащих, из них 57 – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная благодарность каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице! Все для победы. Все для Украины. Слава Украине!", — резюмировал глава украинского государства.

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