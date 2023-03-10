В Мариуполе люди стоят в очередях за миской супа, а во время оформления на работу нужно упомянуть о "националистах"

В Мариуполе российские оккупанты в оформлении людей на работу заставляют местных жителей на камеру говорить, что город был разрушен не РФ, а украинскими националистами.

Об этом заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, пишет Укринформ.

Что они сейчас делают в Мариуполе? Если ты хочешь идти к работе, которую они предлагают – что-то убирать, разбирать эти завалы, чтобы вместе с этой государственной террористкой российской федерацией прятать свои военные преступления, ты должен присягнуть ей на веру. То есть включается камера, и они спрашивают: «А что это произошло в Мариуполе, кто это сделал?». И люди должны сказать, что это сделала не Россия, а сделали националисты Украины. То есть, они принудительно это делают», — отметил Бойченко.

Так же враги поступают, когда выдают свои российские паспорта горожанам. Люди вынуждены оформлять эти паспорта, потому что без них нельзя получить ни гуманитарную помощь, ни пенсию, а работники бюджетной сферы не смогут получить зарплату.

«Если ты хочешь, не дай Бог, получить эту красную бумажку (паспорт России – ред.), ты так же должен сказать об этом. То есть, так они там таким образом сегодня давят, как государство-террорист и перекрашивают, переформовывают людей, но люди все понимают», — отметил мэр.

Напомним, что Мариуполь почти на 90% разрушен в результате вражеских обстрелов.

Но там остаются более 100 тысяч жителей. В поврежденных домах, где проживают люди, нет отопления, водоснабжения и электричества. Люди выстраиваются в очереди на улице за бесплатной тарелкой какой-нибудь еды – супа или каши. Цены на продовольствие в магазинах очень высоки.

Мариуполь и окрестные селения захватчики превращают в военно-логистический хаб русской армии.

Напомним, юзеры в Сети разыскали Анечку из Мариуполя, которая на сцене в Лужниках поблагодарила оккупанта за спасение ее и "сотни тысяч детей".

Также эксрадник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович убежден, что заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о вероятном увольнении Мариуполя в этом году сказано не случайно.

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