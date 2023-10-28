В машине кортежа Дуды нашли GPS-локатор: в Польше говорят о возможном "русском следе"

Спецслужбы ведут расследование по находке GPS-локатора в автомобиле президента Республики Польша обнаружила в аэропорту Катовице.

Об этом пишет "Rzeczpospolita".

«Сотрудники Госохраны этим летом обнаружили, что в одном из автомобилей канцелярии президента был установлен локатор неизвестного происхождения. Это устройство, позволяющее отслеживать положение автомобиля в реальном времени», – написал портал TVN24.

Журналисты сообщили, что "автомобиль мог ездить с этим устройством несколько месяцев и за это время его часто включали в кортеж президента, в том числе во время поездок в Украину", — сказал информатор портала.

По информации СМИ, устройство обнаружила не Служба государственной охраны, а проверившие автомобиль сотрудники пограничной службы в аэропорту Катовице-Пыжовице. Поэтому в конце июня в Силезском отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице было начато расследование по этому поводу.

«Продолжающиеся сведения о производствах мы не разглашаем в интересах производства», – лаконично сообщают в пресс-службе Нацпрокуратуры. Потому неизвестно, почему было начато расследование. По данным СМИ, речь идет о незаконном получении информации.

Журналистам удалось установить, что действительно следует вести на Восток, а последний визит главы государства в Украину состоялся 28 июня. Как сообщается на сайте канцелярии президента, «визит в столицу Украины и переговоры с президентом Владимиром Зеленским связаны с празднованием в Украине Дня Конституции, а также консультациями по текущей деятельности на фронте, в том числе по угрозе нападения России на Запорожскую атомную электростанцию. Также обсуждалась тема подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе».

«В Госслужбе охраны ошиблась, потому что не они обнаружили устройство. С другой стороны, автомобили, которые едут в колонне под защитой, паркуются в канцелярии президента или премьер-министра для удобства этих людей, а о безопасности никто не думает и не говорит, – рассказал журналистам один из офицеров.

«В то же время согласно процедурам все автомобили, которые едут с президентом в кортеже, должны проверять на наличие пиротехники до и после выезда. Обзор автомобилей и охрана самых важных людей в стране – это призрак», – добавил офицер.

Заметим, что GPS-локатор не только показывает маршрут автомобиля, он также позволяет найти точку и, например, атаковать ее с помощью дрона.

«Если в расследовании подтверждается «восточный след», значит, ее установили, например, россияне и их службы. Если бы это было правдой, у нас была бы чрезвычайно опасная ситуация», — рассказал СМИ офицер, связанный со службами.

Также многолетний сотрудник канцелярии президента РП напоминает, что несколько лет назад в автомобилях канцелярии, по которым перевозили низших служащих, установили локаторы – в том числе прямо в автобусах.

«Речь шла об экономии средств и контроле за использованием автомобилей только в служебных целях. Может быть, в этом случае правда окажется банальной и найденный локатор – не что иное, как неразобранный прибор многолетней давности? – отметил чиновник.

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