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В Мелитополе оккупанты "национализируют" жилье местных жителей

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
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В Мелитополе оккупанты "национализируют" жилье местных жителей

Фото: Иван Федоров/Telegram

В оккупированном городе продолжается вторая волна "национализации" жилья.

Два месяца назад оккупанты Мелитополя совершали поквартирные рейды, обнаруживали пустые квартиры, которые признавали «бесхозными».

Об этом пишет мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Вторая волна: сейчас. Вешают на дверь объявления «объект имеет признак бесхозяйности». Или ставят корректором метки на ячейки двери, проверяют живет ли кто дома. Плюс забирают жилье за неуплату коммунальных услуг во вражеские кассы. Оккупанты — бродяги. Однако выгоним, вернемся, вернем", — написал глава города.

Напомним, российские воины с собаками ходят по многоквартирным домам в оккупированном Мелитополе на Запорожье в поисках украинских партизан.

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Дата публикации
Просмотры
122
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