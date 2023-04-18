В Мелитополе оккупанты "национализируют" жилье местных жителей

Два месяца назад оккупанты Мелитополя совершали поквартирные рейды, обнаруживали пустые квартиры, которые признавали «бесхозными».

Об этом пишет мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Вторая волна: сейчас. Вешают на дверь объявления «объект имеет признак бесхозяйности». Или ставят корректором метки на ячейки двери, проверяют живет ли кто дома. Плюс забирают жилье за неуплату коммунальных услуг во вражеские кассы. Оккупанты — бродяги. Однако выгоним, вернемся, вернем", — написал глава города.

Напомним, российские воины с собаками ходят по многоквартирным домам в оккупированном Мелитополе на Запорожье в поисках украинских партизан.

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