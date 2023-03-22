В австрийском МИД заявили, что Достоевский и Чайковский будут оставаться частью европейской культуры, нравится это европейцам или нет.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шелленберг считает, что Россия будет всегда оставаться важной для стран Европы, добавив, что если кто-то думает иначе, то вводит в заблуждение.

Об этом сообщает издание Reuters.

"Думать, что России больше не будет и мы можем разъединиться во всех сферах, — это заблуждение", — сказал Шелленберг.

Он заявил, что Австрия ослабит свои связи с Россией, но это не произойдет мгновенно.

Он отметил, что Достоевский и Чайковский будут оставаться частью европейской культуры, нравится это европейцам или нет.

"Она и дальше будет оставаться нашим крупнейшим соседом. Она будет оставаться вторым по величине ядерным государством в мире", – сказал Шелленберг.

Такой комментарий Шелленберг после начала расследования против банка Raiffeisen сделал санкционным органом США. В США решили усилить контроль над австрийским банком из-за его связей с российским бизнесом.

Резкую критику вызвало то, что австрийский банк предоставил воюющим против Украины российским военным схему каникул по выплате кредита.

"Давайте по-честному. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают, ограничиваются", – сказал министр. Он добавил, что среди этих компаний также есть Bank of America.

Кроме того Шелленберг выступил против введения новых санкций против России, а посоветовал сосредоточиться на усилении действующих.

"Это очень тупое оружие. У нас были масштабные пакеты санкций. Дайте им время поработать", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг считает, что в настоящее время достигнуты не все уровни эскалации в войне России против Украины. Ведь президент-диктатор РФ Владимир Путин дальше размахивает ядерной дубинкой.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с канцлером Австрии Негаммером о создании спецтрибунала по агрессии России против нашего государства.

Читайте также: