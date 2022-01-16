В МИД Британии призвали РФ немедленно остановить агрессию и увести войска от границ Украины

В МИД Британии призвали РФ немедленно остановить агрессию и увести войска от границ Украины

Она настаивает, что РФ обязана начать содержательные переговоры.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала Российскую Федерацию безотлагательно остановить агрессию против Украины и начать дипломатические переговоры.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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Глава министерства подчеркнула, что РФ целенаправленно ведет кампания дезинформации для того, чтобы совершить провокации для вероятного вторжения.

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в ее суверенного соседа – Украину. Россия должна остановить свою агрессию, деэскалацию и вступить в содержательные переговоры", — говорится в заявлении Трасс.

Напомним, в США назвали новые сроки, когда Россия планирует совершить военное вторжение в Украину ориентировочно в середине января — середине февраля этого года. Перед этим Кремль задумал совершить масштабную провокацию, чтобы обвинить украинских военных и оправдать агрессию.

Между тем, пресс-секретарь президента страны-агрессорки Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Известно, что власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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