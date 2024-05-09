В МИД Британии раскрыли, какой урок Запад так и не усвоил после вторжения России в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупреждает, что Запад не усвоил урок российского вторжения в Украину и должен быть более жестким.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Кэмерон убежден, что авторитарные противники только подстегнут Запад, если он проявит нерешительность или осторожность. Глава МИД Британии говорит, что Запад уже вовлечен в битву, в которой "мы все должны доказать, что наши противники ошибаются".

В своей первой программной речи в должности министра иностранных дел за пределами парламента и после бурных шести месяцев в этой должности Кэмерон будет утверждать, что недостаточно союзников приняли вызов более жесткого мира — увеличили расходы на оборону, противостоят иранским марионеточным силам или отстаивают права женщин в исламском мире.

Он заявил: "Мы должны быть более жесткими для более жесткого мира. Если незаконное вторжение Путина чему-то и научило нас, так это тому, что если мы делаем слишком мало и слишком поздно, то это лишь провоцирует агрессора. На этом посту я вижу слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен".

Он приведет пример нападений хуситов на свободу судоходства в Красном море, отметив, что только две страны – Британия и США – приняли меры, несмотря на то, что было атаковано несколько кораблей.

"Хотя многие страны критиковали нападения хуситов, только США и Британия захотели и смогли сделать шаг вперед и нанести им ответный удар", — скажет он.

Другие страны присоединились к альянсу "Операция "Страж процветания", возглавляемого США в ответ на атаки в Красном море, но не в таком же активном военном наступлении, как США и Британия. Страны ЕС сформировали отдельный альянс Eunavfor Aspides, ограничивающийся защитой коммерческого судоходства нападений хуситов и не имеет мандата на штурм ракетных объектов хуситов на территории Йемена.

Кэмерон также призывает всех членов НАТО придерживаться плана тратить 2% ВВП на оборону до саммита альянса в Вашингтоне в июле. Он скажет, что некоторые в Европе все еще "не желают инвестировать, даже когда на нашем континенте идет война".

Он скажет, что неотложной задачей является не только достичь целевого показателя в 2%, одобренного всеми странами НАТО на саммите в Ньюпорте в 2014 году, но и перейти к установлению 2,5% в качестве нового ориентира. Среди стран, которые все еще значительно отстают от 2-процентного показателя – Испания, Бельгия и Канада.

Кэмерон также обвинит некоторые страны в том, что они запуганы обвинениями в колониализме и сдерживают права женщин, указывая на пример стран, игнорирующих призывы жертв увечий женских половых органов к искоренению этой практики.

Он скажет, что такие колебания "не могут продолжаться дальше. Мы должны быть более жесткими и настойчивыми: "Мы должны превзойти конкуренцию, сотрудничать и внедрять инновации".

Он также будет утверждать, что у Британии появился шанс ослабить российское влияние в Центральной Азии, заявив о возможности укрепления двусторонних отношений со странами, "видящими в деструктивной, реакционной политике наших противников угрозу своей безопасности и процветанию".

Напомним, ранее глава МИД Британии заявил о необходимости не допустить победы Путина в Украине, поскольку это будет означать опасность для всей Европы.

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