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В МИД Эстонии назвали единственную возможность остановить российский террор против Украины
Россия продолжает наносить террористические удары мирным жителям Украины.
После очередной массированной атаки на Киев министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал международное сообщество усилить санкционное и дипломатическое давление на Кремль.
Об этом говорится в сообщении главы МИД Эстонии в соцсети X.
По словам Маргуса Тсахкны, ночью Россия выпустила по Киеву и другим регионам Украины десятки ракет и беспилотников, продолжая тактику устрашения мирного населения.
Министр подчеркнул, что Кремль прибегает к массированным атакам тогда, когда не может достичь своих целей иными способами.
«Только жесткая и непрерывная стратегическая изоляция может действительно лишить Кремль возможности продолжать эту кампанию террора», — написал Тсахкна.
Он также подчеркнул, что международное сообщество должно не ослаблять, а наоборот усиливать санкции и дипломатическое давление на Россию.
Ранее сообщалось, что во время очередной ночной ракетной атаки российские войска нанесли баллистические удары по предприятиям Киева, работающим еще с советских времен.
Мы ранее информировали, что Россия все чаще использует для ударов по Украине ракеты от зенитных ракетных комплексов С-400, применяя их как более дешевую альтернативу баллистическим ракетам «Искандер».