В МИД Эстонии назвали единственную возможность остановить российский террор против Украины

Последствия атаки на Киев

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После очередной массированной атаки на Киев министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал международное сообщество усилить санкционное и дипломатическое давление на Кремль.

Об этом говорится в сообщении главы МИД Эстонии в соцсети X.

По словам Маргуса Тсахкны, ночью Россия выпустила по Киеву и другим регионам Украины десятки ракет и беспилотников, продолжая тактику устрашения мирного населения.

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Министр подчеркнул, что Кремль прибегает к массированным атакам тогда, когда не может достичь своих целей иными способами.

«Только жесткая и непрерывная стратегическая изоляция может действительно лишить Кремль возможности продолжать эту кампанию террора», — написал Тсахкна.

Он также подчеркнул, что международное сообщество должно не ослаблять, а наоборот усиливать санкции и дипломатическое давление на Россию.

Ранее сообщалось, что во время очередной ночной ракетной атаки российские войска нанесли баллистические удары по предприятиям Киева, работающим еще с советских времен.

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Мы ранее информировали, что Россия все чаще использует для ударов по Украине ракеты от зенитных ракетных комплексов С-400, применяя их как более дешевую альтернативу баллистическим ракетам «Искандер».

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