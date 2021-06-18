В МИД Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО "пока не сложились"

Соответствующее мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что сейчас для вступления Украины в НАТО не сложились соответствующие условия.

Такую заявление он сделал утром 18 мая в интервью местному телеканалу RMC-BFMTV.

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"Считаю, что условия для приема Украины в НАТО пока не сложились", — сказал Ле Дриан.

Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

Кроме того, 16 июня на саммите Байден-Путин президент РФ лишь кратко отметил: "Насчет возможного вступления Украины в НАТО — эта тема затрагивалась" мазком". Здесь нечего обсуждать".

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

И уже 14 июня лидеры 30 стран-членов Альянса подтвердили, что "Украина станет членом НАТО, и ПДЧ будет неотъемлемой частью этого процесса". Такую формулировку впервые за 13 лет записали в итоговом коммюнике саммита НАТО. Но обещать — не значит жениться. В Альянсе отсутствует консенсус относительно предоставления Украине и Грузии ПДЧ, не говоря уже о членстве.

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