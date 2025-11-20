В МИД Франции разнесли "мирный план" США

Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

Мир в Украине не должен быть достигнут через капитуляцию Киева. Мирный процесс должен начинаться с прекращения огня, что позволит приступить к обсуждению вопроса территорий и гарантий безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Новости Live.

«Мы хотим мира, украинцы хотят мира, справедливого мира, уважающего суверенитет всех, продолжительного мира, который не может быть подвергнут сомнению будущей агрессией, но мир не может быть капитуляцией», — заявил он.

Барро также отметил, что европейцы не хотят капитуляции Украины, равно как и сами украинцы, которые «героически сопротивляются неограниченной агрессии со стороны России», откажутся от любой капитуляции.

Напомним, издание Axios, сославшись на американских и российских чиновников, пишет, что администрация Трампа работает над планом по 28 пунктам о завершении войны России в Украине.

По словам анонимных источников, 28 пунктов делятся на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией.

Возглавляет разработку плана посланник Трампа Стив Виткофф, он якобы уже подробно обсудил его со спецпосланником российского президента Кириллом Дмитриевым, сообщил американский чиновник.

По словам Дмитриева, план основан на базовых принципах, которые обсуждались на саммите президентов России и США на Аляске.

Аналитики считают, что предложенный «мирный план» позволит РФ подготовиться к новому нападению на Украину.