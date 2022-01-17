В МИД Германии пригрозили России "жестким ответом" в случае нападения на Украину

В МИД Германии пригрозили России "жестким ответом" в случае нападения на Украину

Министер иностранных дел Германии находится с рабочим визитом в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Германии предупредили Россию о серьезных последствиях, если она прибегнет к широкомасштабному нападению на Украину.

Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, передает DW.

"Москва столкнется с жестким ответом, если прибегнет к военной эскалации", — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что будет искать дипломатическое решение военного конфликта между Украиной и Россией во время своей первой официальной поездки в две страны.

Как сообщают в посольстве Германии в Украине, министерша иностранных дел Анналена Бербок уже прибыла в Киев. Это первый ее официальный визит в должности главы МИД. В повестке дня, по предварительной информации, встреча с представителями миссии наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Поздравляем @ABaerbock в ! Первая запланированная на сегодняшний день встреча состоялась с @OSCE_SMM, которая действует в с 2014 года и круглосуточно наблюдает за ситуацией в, регулярно отчитывается о ней и способствует диалогу между всеми сторонами конфликта.



Schmitz/photothek. de pic.twitter.com/J3TQ2eAb3T — Посольство Германии (@GermanyinUA) January 17, 2022

Напомним, руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни.

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