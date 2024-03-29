В МИД Италии объяснили, почему Путину не нужна мировая война

Российский диктатор понимает, что. его страна не способна выиграть великую войну.

Российскому диктатору Путину не нужна мировая война, поэтому все его разговоры о том, что РФ будет сбивать предоставленные Украине F-16 даже на авиабазах НАТО в Европе — это "пропаганда".

Такое мнение высказал министр иностранных дел, вице-премьер-министр Италии Антонио Таяни.

"Это сродни пропаганде: Россия произвела плохое впечатление с атакой (на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, — ред.) Мне показалось странным, что службы (спецслужбы — ред.) не остановили ее", — сказал Таяни.

Он также заявил, что Путин пытается отвлечь внимание.

"Я не думаю, что Путин хочет мировой войны еще и потому, что он ее не выиграет", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия показала фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучавшихся на F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше сообщили, почему истребители F-16 не сбили российскую ракету.

Читайте также: