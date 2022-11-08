В МИД Латвии дали словесную порку своему мэру за заявление о Крыме и войне в Украине

Глава ведомства подчеркнул, что все официальные лица Латвии должны уважать позицию правительства и государства.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что высказывания мэра латвийского города Даугавпилс Андрейса Элксниньша не отражают официальную позицию государства по войне России против Украины.

Об этом сообщили в латвийском МИДе 8 ноября.

Ринкевичс написал письмо Элксниньшу, в котором подчеркнул, что все официальные лица Латвии должны уважать позицию правительства и государства.

"Министр иностранных дел (…) также призывает А. Элксниньша, как латвийского местного чиновника, неукоснительно их придерживаться и быть точным в своих заявлениях по вопросам внешней политики, выражаясь эти позиции четко и недвусмысленно", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В письме министр также подчеркнул, что Латвия категорически осуждает неоправданную, незаконную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины. Отмечается, что действия РФ являются грубым нарушением Устава ООН и международного права.

Что известно о заявлении Элксниньша

Элксниньш назвал оккупированный Крым "российским" и отказался четко признать, что Россия – агрессор, которая начала войну против Украины. Он также сказал о якобы причастности Украины и США к зверствам в Буче Киевской области.

Отметим, что мэр Даугавпилса – представитель социал-демократической партии Saskaņa ("Согласие"), которую поддерживают в основном русскоязычные жители Латвии. На последних выборах в Сейм осенью 2022 года политсила не смогла преодолеть 5% барьер.

Заявление Элксниньш прокомментировали ранее и в украинском МИДе. Так, спикер ведомства Олег Николенко сказал, что мэр латвийского города своими заявлениями оправдывает преступления России в Украине. В то же время, спикер МИД подчеркнул, что позиция Элксниньша не отражает позицию Латвии.

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